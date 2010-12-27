Ленобласть признана одним из лидеров по количеству принимающих участие в субботниках граждан

Сегодня прошла церемония награждения победителей по результатам месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния городов, населенных пунктов, памятных мест и мест массового отдыха населения в Ленинградской области в 2019 году.

Ленинградская область – один из лидеров по количеству принимающих участие в субботниках граждан в Российской Федерации.

Сегодня, 26 июля, в рамках заседания правительства Ленинградской области, состоявшегося в Гатчине, прошла церемония награждения победителей по результатам месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния городов, населенных пунктов, памятных мест, мест воинских захоронений, прилегающих территорий предприятий, организаций и мест массового отдыха населения в Ленинградской области в 2019 году. Победители были награждены памятными подарками и благодарственными письмами от губернатора Ленинградской области.

В числе награжденных: организатор экологических акций Николай Брагин (экопроект "Крышечки ДоброТы", проект "Креативные урны", проект "Плоггинг", проект "Урны раздельного сбора"); Дарья Яковлева – один самых успешных экофермеров Ленинградской области, организовала движение "Свалкины дети"; организатором экологических проектов Анастасия Хорошева (проекты "Саженцы в обмен на вторсырье", "РазДельный сбор"); организатор масштабного субботника в городе Волхове Дмитрий Захаров и активист города Мурино, организатор высадки деревьев Юрий Пахомов.

"Субботник – не разовая акция, уборка должна быть систематическим мероприятием. Тем более, что количество туристов, посещающих регион год от года растет. Мы должны готовиться к приему гостей загодя, особенно в преддверии 75-летия Великой Победы", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



По итогам месячника по благоустройству были также поощрены благодарственными письмами от губернатора и награждены денежными сертификатами Сланцевский, Лодейнопольский и Лужский муниципальные районы, и особо - Сланцевское г. п. Сланцевского муниципального района; Алеховщинское с. п. Лодейнопольского муниципального района и Сиверское г. п. Гатчинского муниципального района. Средства денежных сертификатов также будут направлены на благоустройство территорий.

За активное участие в субботниках благодарность получили Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, Комитет финансов и Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом. В номинации лучшее подведомственное учреждение - ГУП "Водоканал Ленинградской области" ГКУ "Ленавтодор" и ГКУ "Центр занятости населения Ленинградской области".

источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО