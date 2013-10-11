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Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь
Сегодня, 13:28
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matveyvn

Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь

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Данное постановление будет подготовлено в течение месяца.

Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь. Об этом сообщил Росстат.

В ведомстве рассказали, что решение о переносе принималось исходя из эпидемиологической ситуации. В Росстате считают, что осенью обстановка будет более благоприятная.

Более точная дата будет определена постановлением правительства.

Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата

Он отметил, что данное постановление будет подготовлено в течение месяца.

Ранее Росстат запустил браузерную игру, посвященную переписи населения.

Фото: pixabay.com

Теги: всероссийская перепись населения, перепись населения, росстат
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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