Данное постановление будет подготовлено в течение месяца.

Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь. Об этом сообщил Росстат.

В ведомстве рассказали, что решение о переносе принималось исходя из эпидемиологической ситуации. В Росстате считают, что осенью обстановка будет более благоприятная.

Более точная дата будет определена постановлением правительства. Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата

Он отметил, что данное постановление будет подготовлено в течение месяца.

Ранее Росстат запустил браузерную игру, посвященную переписи населения.

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