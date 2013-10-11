Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь. Об этом сообщил Росстат.
В ведомстве рассказали, что решение о переносе принималось исходя из эпидемиологической ситуации. В Росстате считают, что осенью обстановка будет более благоприятная.
Более точная дата будет определена постановлением правительства.
Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата
Он отметил, что данное постановление будет подготовлено в течение месяца.
Ранее Росстат запустил браузерную игру, посвященную переписи населения.
Фото: pixabay.com
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