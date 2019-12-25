Росстат запустил браузерную игру, посвященную переписи населения

Пользователям предлагают найти спрятанные предметы в рамках онлайн-игры.

Росстат запустил браузерную игру, посвященную Всероссийской переписи населения. Найти онлайн-игру можно на официальном сайте переписи. Об этом журналистам рассказали представители медиаофиса. Они уточнили, что 22 декабря начинается отсчет ста дней до старта проекта.

Игра - это еще один способ рассказать широкой аудитории об основных элементах и ходе проведения Всероссийской переписи населения. В ходе ее прохождения игрок сможет познакомиться с переписчиком, рассмотрит символику переписи, узнает, как выглядят переписной участок и ситуационный центр Росстата" пресс-служба ВПН

Организаторы уточнили, что игра создана в формате квеста. Россиянам предлагается изучить картинку на экране, на котором продемонстрирован интерьер, разные предметы. Там необходимо обнаружить спрятанные вещи из списка. На выполнение задание дается две минуты. За каждые три ошибки игровое время сокращается на пять секунд, но количество попыток не ограничивается. Играть можно без регистрации, но попасть в топ лучших можно только с зарегистрированного аккаунта.

В Росстате заявили, что перепись населения впервые будет использовать Big Data.

Фото: Pixabay.com