В Росстате заявили, что перепись населения впервые будет использовать Big Data

Новый способ поможет узнать количество проживающих в населённом пункте.

В Росстате заявили, что перепись населения впервые будет использовать технологию Big Data от мобильных операторов. Об этом рассказал глава ведомства Павел Малков.

Они помогут нам на основе их данных, на основе геопозиции их абонентов. Павел Малков, глава Росстата

По его словам, новый способ поможет узнать количество проживающих в населённом пункте. При этом, подчеркнул Малков, Росстат не собирает персональные данные граждан во время переписи. Также ведомство не будет сопоставлять результаты опроса с данными от других госорганов, так как в основе переписи стоит принцип самоопределения гражданина.

Отметим, что переписные листы заполняются только со слов респондента, никаких документов, подтверждающих личность не требуется.

Ранее мы писали, что Росстат может внедрить новый метод расчета инфляции.

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