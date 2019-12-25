Росстат может внедрить новый метод расчета инфляции

Сейчас Федеральная налоговая служба поставляет данные в Росстат в обезличенной форме.

Росстат может внедрить новый метод расчета потребительской инфляции с 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Григория Остапенко.

Он заявил, что новый метод предполагает объединение больших данных, поступающих от контрольно-кассовой техники, а также технологии искусственного интеллекта. Для этого, считает Остапенко, нужно внести изменения в Налоговый кодекс, ввести понятие налоговой тайны.

Сейчас Федеральная налоговая служба поставляет данные в Росстат в обезличенной форме, они не содержат информации о конкретной торговой точке и ее адресе. Однако эти данные необходимы, чтобы полнее и точнее посчитать инфляцию.

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