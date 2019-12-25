Петербург вошел в топ городов России с низкой смертностью молодых мужчин

Средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране составляет 65 лет, женщин – 72,1 года.

Росстат назвал города России, где чаще всего умирают молодые мужчины. Оказалось, что представители сильного пола в возрасте от 18 до 44 лет чаще всего гибнут в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На втором месте по смертности молодых мужчин оказалась Республика Тыва. В тройку также попал Чукотский автономный округ. На четвертом и пятом месте антирейтинга расположились Магаданская и Иркутская области соответственно.

При этом реже всего молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет гибнут в Чеченской Республике, Дагестане и Ингушетии. Кроме того, в список регионов с низкой смертностью мужчин попали Ставропольский край, Северная Осетия, Москва, Петербург и др.

Специалисты выяснили, что смертность среди россиян в возрасте от 18 до 44 лет из года в год снижается. Например, с 2015 по 2019 гг. этот показатель сократился на 7,7%. В целом, средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране составляет 65 лет, женщин – 72,1 года.

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