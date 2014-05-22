Всероссийский фестиваль гонок дронов пройдет в Петербурге

Вход для всех желающих будет бесплатным.

В Петербурге с 22 по 23 июня пройдет Всероссийский фестиваль гонок дронов. В мероприятии примут участие спортсмены из 20 регионов России. Согласно информации от "Петербургского дневника", фестиваль состоится на стадионе "Петровский".

Вход для всех желающих будет бесплатным. Помимо самих соревнований, планируются проведение мастер-классов и демонстрационных выступлений.

Как заявил вице-президент Федерации гонок дронов России Александр Котов, подобные соревнования играют важную роль в подготовке специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами. Беспилотники находят все большее применение в различных отраслях промышленности, включая мониторинг окружающей среды, патрулирование лесов, контроль за трубопроводами в труднодоступных местах, а также использование в качестве беспилотных такси и средств доставки.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург является лидером по технической оснащенности больниц.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)