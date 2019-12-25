Петербург является лидером по технической оснащенности больниц

Он привел в качестве примера Больницу Святого Георгия, где в период пандемии был построен госпиталь-трансформер на 305 мест за десять месяцев.

Петербург обеспечивает высокий уровень медицинской помощи, подтвердил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своего визита в больницу Святого Великомученика Георгия. Он отметил, что за последнее время открыто 52 учреждения амбулаторно-поликлинического звена, введены в эксплуатацию шесть современных стационаров, включая учреждения для лечения онкологических заболеваний. Также обновлен парк машин скорой помощи.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что совместными усилиями всех уровней власти удалось превратить больницы города в современные стационары XXI века. Он привел в качестве примера Больницу Святого Георгия, где в период пандемии был построен госпиталь-трансформер на 305 мест за десять месяцев.

Губернатор также отметил, что до 2019 года в Петербурге долгое время не строились больницы, однако во время пандемии были построены шесть новых стационаров-трансформеров.

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Фото: Пресс-служба Смольного