В Петербурге пройдет Всероссийский фестиваль дронов "Дотянуться до неба"

Петербург является одним из ведущих центров развития отрасли беспилотных технологий в России.

С 11 по 13 октября в Санкт-Петербурге состоится Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем "Дотянуться до неба".

Основными темами мероприятия станут: коммерциализация научных разработок в области беспилотных авиационных систем (БАС), ускорение развития малых технологических компаний и стартапов, а также подготовка кадров для отрасли БАС.

Участников ждут три трека с разными направлениями использования дронов – от хозяйственных целей до космических исследований, мастер-классы, экспертные лекции и выставки, квест "7 этажей неба", а также дискуссии о текущих задачах и перспективах применения беспилотных технологий.

Петербург является одним из ведущих центров развития отрасли беспилотных технологий в России. Фестиваль предоставляет платформу для объединения специалистов и ускорения развития данной отрасли.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)