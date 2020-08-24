Впервые россияне смогут заполнить данные о себе для переписи населения онлайн.

Всероссийская перепись населения началась во всех регионах страны. На официальном сайте государственных услуг доступна услуга по заполнении анкеты онлайн.

Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате — заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут по адресу census.gosuslugi.ru. пресс-служба Минцифры РФ

Электронный переписной лист можно заполнять как на компьютере, так и на планшете или мобильном устройстве. Для этого запись на госуслугах должна быть стандартной учетной или подтвержденной. В переписи также могут принять участие иностранцы, временно проживающие в РФ и обладающие СНИЛСом. Операция по онлайн-оформлению данных доступна около 100 млн человек.

Также впервые переписчики граждан будут вести записи не на специальных листах, а при помощи планшетов российского производства. Страна изготовила 360 тысяч таких гаджетов. Далее эта техника будет применяться при исследованиях Росстата.

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Фото: сайт Госуслуг