Перепись населения-2021: все, что нужно о ней знать

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября и завершится 14 ноября.

В пятницу, 15 октября, по всей стране стартует Всероссийская перепись населения. Она пройдет во всех регионах России, за исключением отдаленных и труднодоступных территорий, окончание этого масштабного мероприятия запланировано на 14 ноября.

Что это такое?

Всероссийская перепись населения – учет всех людей, проживающих на территории страны. Процедура проводится Федеральной службой государственной статистики (Росстатом), в ходе нее специально обученные переписчики посещают абсолютно все жилые помещения каждого населенного пункта и переписывают граждан РФ, иностранцев, переселенцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны, а также туристов, находящихся в стране в период переписи. Для страны это будет уже двенадцатая социологическая процедура, ее проводят не реже раза в десятилетие.

Перепись нужна для сбора демографических данных и их последующем использовании в различных исследованиях, при составлении властями социальных и экономических программ развития регионов, подготовке норм и законов, утверждения бюджетов, строительства и открытия сетевых объектов, принятия политических программ. Результаты этой процедуры важны для политиков, ученых, предпринимателей. Все полученные данные будут обезличенными, не привязанными к определенным гражданам – данные станут общими социально-демографическими показателями.

Как проходит перепись?

В 2021 году перепись впервые пройдет в цифровом формате: граждане смогут или дождаться переписчиков, или сходить на переписной участок, или самостоятельно заполнить анкету на сайте Госуслуг. Не забывайте о том, что вы можете переписать всех членов своей семьи в одиночку, а домочадцы смогут переписать вас, если вы будете в поездке на момент процедуры. Сделать это можно и в общении с переписчиком, и на Госуслугах.

На Госуслугах принять участие в переписи можно до 8 ноября. Зайдите в свою учетную запись на портале (она должна быть стандартной подтвержденной), наберите в поисковой строке "перепись", заполните электронный переписной лист и получите QR-код. Цифровые коды на каждого члена домохозяйства придут в личный кабинет на Госуслугах и на прикрепленную к сайту электронную почту. У каждого гражданина будет уникальный QR-код, который можно распечатать или сохранить. До 8 ноября в переписном листе возможно поменять ответы.

В течение всего периода переписи можно посетить стационарный переписной участок. Там вас встретят переписчики и зададут 33 стандартных вопроса анкеты, писать самому ничего не придется, никаких документов предъявлять не нужно.

Адреса переписных участков в Петербурге:

в Адмиралтейском районе;

Василеостровском районе;

Выборгском районе;

Калининском районе;

Кировском районе;

Колпинском районе;

Красногвардейском районе;

Красносельском районе;

Кронштадтском районе;

Курортном районе;

Московском районе;

Невском районе;

Петроградском районе;

Петродворцовом районе;

Приморском районе;

Пушкинском районе;

Фрунзенском районе;

Центральном районе.

От традиционного обхода граждан Росстат не отказался, вплоть до 14 ноября переписчики будут стучать в каждую дверь каждого жилого дома и помещения. Если вы успели пройти перепись на Госуслугах, достаточно будет показать переписчику свой уникальный QR-код с экрана гаджета или в распечатанном виде или же назвать последние 10 цифр числового кода.

Если вы хотите встретиться с переписчиком в конкретное время, можно договориться об этом на ближайшем переписном участке. О том, как должны выглядеть и вести себя переписчики, расскажем отдельно чуть позже.

Про что спрашивают?

Россиянам зададут 33 вопроса, 23 из которых касаются социально-демографических характеристик (пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование, количество детей и т.д), оставшиеся 10 – жилищных условий (тип жилого помещения, время постройки дома, площадь квартиры и т.д.). Полный список вопросов можно найти здесь.

Временно проживающим в России зададут всего 7 вопросов: о поле, возрасте, стране постоянного проживания, цели приезда в Россию и продолжительности пребывания здесь.

Как должны выглядеть и вести себя переписчики?

Переписчик будет одет в узнаваемую синюю форму: жилетку и шарф с логотипами переписи и крупными надписями "Всероссийская перепись населения". С собой у переписчика будет синий портфель с надписью "Росстат" и планшет для сбора данных. В темное время суток на переписчике можно будет увидеть налобный фонарик – это тоже часть формы. Кроме того, каждый переписчик будет снабжен личным удостоверением с указанием фамилии, медицинской маской и перчатками.

При визите переписчик обязан самостоятельно, не по просьбе граждан, предъявить удостоверение вместе с паспортом. Визитера необязательно пускать в квартиру – опросить вас он сможет и у порога жилища. Переписчик задаст вопросы из анкеты, все данные он запишет исключительно с ваших слов и не потребует никаких документов в подтверждение. Если вы решите пропустить какие-либо вопросы, вас не заставят насильно на них отвечать. При опросе переписчик будет пользоваться электронным планшетом, но по просьбе респондента сможет использовать и бумажные переписные листы.

Если вас спрашивают о паспортных данных, владельце квартиры, уровне дохода и прочей конфиденциальной информации, если рекламируют какие-либо услуги или товары, если настойчиво пытаются зайти в квартиру – перед вами мошенник. Если вы засомневались в подлинности удостоверения переписчика, позвоните в ближайший переписной участок – там можно получить подтверждение личности переписчика. Также в переписном участке можно попросить встречу с другим переписчиком, если первый вел себя неподобающе или грубо с вами разговаривал.

Еще одна мошенническая уловка – звонок и предложение пройти перепись по телефону. Такой формы проведения процедуры не предусмотрено!

Когда будут результаты переписи?

Предварительные итоги переписи Росстат опубликует на своем официальном сайте в апреле 2022 года. Окончательные итоги опубликуют до конца 2022 года.

При подготовке материала использовалась информация с официального портала переписи населения strana2020.ru.

Фото: strana2020.ru; odin.ru; ВКонтакте / Дёмский район Уфы