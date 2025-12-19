Всемирный клуб петербуржцев празднует 35 годовщину со дня основания

Общественную организацию поздравили власти города на торжественном вечере.

Всемирный клуб петербуржцев, общественная организация, объединяющая носителей петербургской культуры по всему миру, провела торжественный вечер, посвященный своему 35-летнему юбилею. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.

На юбилейном мероприятии было зачитано приветственное обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Сложно переоценить тот вклад, который вносят в развитие города и формирование его имиджа члены Всемирного клуба петербуржцев". Поздравительное послание также поступило от Законодательного собрания города. Организация получила многочисленные поздравления и подарки от своих членов и сторонников из разных стран.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга