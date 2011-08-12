Ленинградский зоопарк отмечает Всемирный день попугая

Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам экзотических птиц.

В эту субботу, 31 мая, в Ленинградском зоопарке отмечают Всемирный день попугая. Эти экзотические птицы завоевали популярность благодаря яркому оперению, высокому интеллекту и способности имитировать человеческую речь, однако их содержание требует особых знаний и ответственности.

Как отмечают специалисты, в мире насчитывается 350 видов попугаев, многие из которых находятся под угрозой исчезновения из-за уничтожения естественной среды обитания, браконьерства и нелегальной торговли.

Для комфортной жизни попугаям необходимо просторное жилище, сбалансированное питание, включающее свежие фрукты и овощи, а также специальные игрушки – от зеркал лучше отказаться, так как они могут травмировать психику птицы. Важную роль играет уход за оперением: при сухом воздухе рекомендуется регулярное купание. Владельцам следует быть готовыми к постоянной уборке, возможным повреждениям мебели и громким звукам – попугаи очень общительны и требуют много внимания.

Особого внимания заслуживает продолжительность жизни этих птиц: мелкие виды живут 15-20 лет, а крупные (ара, какаду, жако) могут стать спутниками на 40 лет. Несмотря на все сложности, попугаи становятся прекрасными компаньонами для тех, кто готов обеспечить им должный уход и окружить заботой.

Ранее Piter.TV сообщал, что стало известно, почему Ленинградский зоопарк не принимает животных.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк