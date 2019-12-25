В Петербурге отметят Всемирный день петербургского кота

На Конногвардейском бульваре 6 июня состоится городской праздник – Всемирный день петербургского кота. Это мероприятие состоится напротив "Республики кошек". В этот день запланированы не только конкурсы, но и игры, песни, мастер-классы.
Например, петербуржцы будут строить самую высокую котобашню и создавать новую лежаночку для кота из старых вещей. Дресс-код праздника – морские котики. Приветствуются тельняшки, синие и белые наряды.
Также состоится подведение итогов городского этапа первой премии-переписи служебных котов "Котокультурная столица". При этом торжественное оглашение всех результатов Всероссийской премии-переписи служебных котов состоится онлайн 8 июня в 15:00.
Недавно в Петербурге выбрали лучших рисовальщиков эрмитажных котов.
Фото: ВКонтакте / Всемирный день петербургских котов 2021
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