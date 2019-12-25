В Петербурге отметят Всемирный день петербургского кота

Мероприятия состоится 6 июня на Конногвардейском бульваре.

На Конногвардейском бульваре 6 июня состоится городской праздник – Всемирный день петербургского кота. Это мероприятие состоится напротив "Республики кошек". В этот день запланированы не только конкурсы, но и игры, песни, мастер-классы.

Например, петербуржцы будут строить самую высокую котобашню и создавать новую лежаночку для кота из старых вещей. Дресс-код праздника – морские котики. Приветствуются тельняшки, синие и белые наряды.

Также состоится подведение итогов городского этапа первой премии-переписи служебных котов "Котокультурная столица". При этом торжественное оглашение всех результатов Всероссийской премии-переписи служебных котов состоится онлайн 8 июня в 15:00.

Недавно в Петербурге выбрали лучших рисовальщиков эрмитажных котов.

Фото: ВКонтакте / Всемирный день петербургских котов 2021