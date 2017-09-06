В России 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

В России, по данным ВОЗ на 2017 год, проживают 9,6 миллионов человек с сахарным диабетом.

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Этот день был учрежден Международной диабетической федерацией совместно с Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году. 14 ноября выбрали не случайно, ведь именно в этот день родился канадский врач Фредерик Бантинг, открывший инсулин совместно с Черльзом Бестом.

Диабет довольно серьезное хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, чтобы регулировать уровень сахара в крови. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 в мире насчитывалось 347 миллионов человек с сахарным диабетом. Россия занимает 4 место в рейтинге, у нас 9,6 миллионов человек страдают от сахарного диабета. По мнению исследователей, к 2025 году количество диабетиков возрастет в два раза.

Каждый год известные люди принимают участие в акциях, снимаются в роликах, посвященных Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. В этом году в социальном ролике снялся российский боксер Мурат Гассиев. Он просит обратить внимание на трудности, через которые приходится проходить детям с таким заболеванием.

Видео: открытые источники

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