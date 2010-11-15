Петербургские диабетики остались без льготных инсулиновых шприцов

Комитет по здравоохранению признал существование проблемы, но не предоставил варианты ее решения.

Петербуржцы с сахарным диабетом остались без положенных им по закону льготных материалов. Как выяснилось, в городе на Неве образовался дефицит инсулиновых шприцов.

Константин Кашинцев, инвалид 3 группы, рассказал Piter.tv, что проблемы с необходимыми материалами возникли этим августом. Он заявил, что придя в поликлинику с надписью на карточке "диабет", в разрешении на выдачу средств для ввода инсулина ему было отказано.

Бюджет есть, инсулиновых игл нет. Озадачившись проблемой, я обратился в Комитет по здравоохранению, который наличие проблемы подтвердил, но путей их разрешения не предложил. Константин Кашинце, диабетик

Петербуржец обратился в городскую прокуратуру, после чего Комитет по здравоохранению заявил, что шприцы не выдают по причине отсутствия договоров с поставщиками данных медицинских игл. Стоит отметить, что согласно закону, пациенты с диагнозом сахарный диабет первого типа имеют право получать бесплатный инсулин и инсулиновые шприцы, а также иные расходные материалы.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге продлили арест шести полицейских, пытавших задержанных кипятком.