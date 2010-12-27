В Петербурге продлили арест шести полицейских, пытавших задержанных кипятком

Слушание дела состоится 30 августа.

В Санкт-Петербурге продлили арест шестерых бывших сотрудников 70-го отдела полиции, обвинённых в пытках задержанных. Об этом рассказал адвокат одного из потерпевших Дмитрий Герасимов.

Следствие подозревает, что бывшие хранители порядка пытали одного из задержанных кипятком, в результате чего тот был госпитализирован с обширным ожогом спины. Другому мужчине экс-полицейские вставили горящую сигарету в нос и давили в глаз.

Помимо этого их обвиняют в превышении полномочий, грабеже, хранении наркотиков и других преступлениях. Слушание дела состоится 30 августа.

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