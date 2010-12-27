Жительницу Петербурга приговорили к двум годам за комментарий в "ВКонтакте"

Женщина получила 2 года условно с испытательным сроком 1 год по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.

В четверг, 23 августа, Петербургский суд Кировского района вынес обвинительный приговор местной жительнице Ольге Черничкиной. Женщина получила 2 года условно с испытательным сроком 1 год по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов города.

Петербурженку судили за комментарий в социальной сети "Вконтаке". В декабре 2016 года обвиняемая написала в группе "Питер решает" слова, содержащие призыв к насилию по отношению к народам Кавказа и Средней Азии. Свою вину Черничкина признала. После возбуждения дела свою страницу она удалила.

Черничкина далеко не первая петербурженка, пострадавшая от своих слов в "Вконтакте".Водитель троллейбуса Дина Гарина лишилась работы из-за судимости за публикацию в сообществе "Русские в СПб" материала, направленного против людей определенной национальности. Ранее мы также рассказывали об Эдуарде Никитином, обвиненном в экстремизме за репосты политического анекдота двухлетней давности.

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