Петербурженку уволили из-за судимости за пост "ВКонтакте"

Девушка потеряла работу за приговор годичной давности.

В Петербурге водитель троллейбуса Дина Гарина лишилась работы, несмотря на остуствие дисциплинарных нарушений. Ранее девушка была судима за пост "Вконтакте".

Гарина выполнила решения суда, однако МВД не разрешила ей продолжить трудиться, обосновав свое решение невозможностью допустить ее к работе, связаннной с транспортной безопасностью. Девушка и ее адвокат планируют обжаловать решение министерства в судебном порядке.

В 2016 экс-водителя трамвая осудили на полтора года условно за публикацию в сообществе "Русские в СПб" материала, направленного против людей определенной национальности.

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