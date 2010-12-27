Жителя Петербурга судят за шутки про выборы

Мужчину обвиняют в экстремизме, возбуждении ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства.

В понедельник, 20 августа, суд рассмотрит дело Эдуарда Никитина. Мужчину обвиняют в экстремизме за посты "Вконтакте". Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

В 2015 году Никитин сделал репосты политического анекдота о неверии в перемены после выборов и графической шутки о холодных "ватниках". Через два года против мужчины возбудили уголовное дело по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По предварительным данным, обвинение планирует настаивать на принудительном лечении. Защита Никитина будет ходатайствовать об исключении из дела психиатрической экспертизы. По словам адвоката Максима Камакина других доказательств вины у следствия нет.

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