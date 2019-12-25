Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП России в 2022 году

Однако была снижена оценка российской экономики в 2022 году.

Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП России в 2021 году на уровне 4,3%. Однако до 2,4% была снижена оценка роста российской экономики в 2022 году. Ранее цифра составляла 2,8%. Об этом говорится в докладе.

Предполагается, что в 2022 году тормозить экономический рост будут ограничения по коронавирусу. В документе отмечается, что в базовом сценарии темпы вакцинации остаются довольно низкими, а сдерживать спрос будут более высокие процентные ставки, которые необходимы для борьбы с инфляцией.

С учетом этих факторов прогнозируемый рост реального ВВП в 2022 году составит 2,4%, замедлившись до 1,8% к 2023 году,— сообщается в документе.

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