Всемирный банк предложил новую программу борьбы с бедностью в России

По мнению специалиста, действующая система недостаточно эффективна.

Главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги заявил, что России необходимо реформировать систему для борьбы с бедность. Это нужно, чтобы к 2030 году уровень бедности в стране сократился до 6,6%.

По мнению экономиста, действующая система соцпомощи в России дорогостоящая, но недостаточно эффективная.

В полугодовом докладе ВБ говорится, в России в рамках социальной программы бедное население получает 10% выплат. При этом в докладе отмечается, что на системы социального обеспечения страна расходует порядка 3% ВВП. Этот показатель в среднем по региону Европы и Центральной Азии составляет 2,2%.

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