Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мера коснётся всех регионов.
Приехавшие обязаны незамедлительно сообщить о своем приезде на специальную горячую линию. Нужно будет сказать дату и место пребывания за границей, оставить контактную информацию.
При ухудшении здоровья нужно будет вызвать врача на дом, посещение медучреждений запрещено.
При этом работодатели должны оказывать содействие в обеспечении изоляции человека на дому.
Отметим, что в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Накануне умерла первая заболевшая.
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