При ухудшении здоровья нужно будет вызвать врача на дом, посещение медучреждений запрещено.

Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мера коснётся всех регионов.

Приехавшие обязаны незамедлительно сообщить о своем приезде на специальную горячую линию. Нужно будет сказать дату и место пребывания за границей, оставить контактную информацию.

При ухудшении здоровья нужно будет вызвать врача на дом, посещение медучреждений запрещено.

При этом работодатели должны оказывать содействие в обеспечении изоляции человека на дому.

Отметим, что в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.

Накануне умерла первая заболевшая.