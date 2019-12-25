Всех пострадавших в бассейне на Ярослава Гашека детей выписали из больницы

Из городской детской клинической больницы им. Филатова выписаны все дети, пострадавшие в бассейне фитнес-клуба на улице Ярослава Гашека. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению.
Последние несколько дней в больнице оставался только один ребенок, отравившийся хлором.
В пятницу, 18 сентября, в фитнес-клубе на Ярослава Гашека произошёл выброс хлора в бассейн, когда там занимались дети. Пострадали 8 человек, 5 доставили в больницу. После инцидента возбуждено уголовное дело, фитнес-клуб временно закрыт.
Фото: pixabay
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