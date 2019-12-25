Суд временно запретил работу бассейна на Ярослава Гашека после отравления детей хлором

Из-за случившегося пять детей были госпитализированы.

Фрунзенский районный суд Петербурга временно закрыл бассейн на Ярослава Гашека, в котором посетители отравились парами хлора. Об этом 24 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд рассмотрел материалы о привлечении к административной ответственности предпринимателя Алексея Фурсова, владельца водного комплекса фитнес-клуба Fitness House.

Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что санитарно-техническое состояние помещений водоподготовки неудовлетворительное. Оно подтоплено, частично замусорено, технологическое оборудование изношено, часть вышедших из строя автоматических станций хлорирования не демонтирована. Кроме того, не представлены документы качества и безопасности используемого гипохлорита натрия и результаты контроля качества воды в чашах большого, среднего и малого бассейна, а также бассейна "Престиж".

Деятельность ИП приостановили на 60 суток для предотвращения нарушений.

Напомним, в бассейне отравились двое детей, пять из них госпитализировали.

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