Объекты работают в штатном режиме.

Все железнодорожные вокзалы и автостанции в Москве проверяют из-за угрозы взрыва. Об этом журналистам ТАСС рассказали официальный представители экстренных служб по городу. В ведомство поступили заявление о возможном минировании объектов транспортной инфраструктуры. Информацией об эвакуации населения агентство не располагает. К настоящему моменту вокзалы и станции продолжают работу в штатном режиме.

В данный момент все железнодорожные вокзалы проверяются из-за угрозы взрыва. Также проводится проверка всех автостанций из-за сообщения о минировании. источник агентства

Напомним, что на территории российской столицы находятся девять вокзалов: Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский, Павелецкий, Рижский, Савеловский и Ярославский.

В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании.

Фото: Piter.tv