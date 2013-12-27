Первые результаты проверок говорят о том, что информация о минировании объектов была ложной.

В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании. Об этом рассказали представители мэрии города через собственный Telegram-аккаунт. В правоохранительных органах уточнили, что на данный момент проверка здания школы под номером 27 уже завершена. Взрывных устройств или веществ оперативники там не обнаружили.

Да, поступила информация о заложенных бомбах в школах №18 и №169, гимназиях №7, №122 и №171, лицее "Иннополис". Сообщения проверяются. пресс-служба администрации Казани

Во всех школах работают сотрудники спецслужб. Они проверяют поступившую информацию о возможном минировании учебных учреждений. Дети и преподавательский состав заведений оперативно эвакуированы.Первые результаты проверок говорят о том, что сообщении анонимов были ложными. Кроме 27 школы уже проведрены интернет под номером 7, 72 школа и 7-ая гимназия.

Во временно принявшей учеников гимназии №175 школе усилили охрану.

Фото: Piter.tv