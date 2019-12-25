Во временно принявшей учеников гимназии №175 школе усилили охрану

Дети смогут очно посещать 174 школу или перейти на дистанционный формат обучения.

В школе Казани, в которую перевели учеников гимназии №175, усилили охрану. Об этом журналистам сообщила заместитель директора учебного учреждения Резеда Харисова. Известно, что более сотни детей временно обучаются в здании 174 школы города. Территория оснащена металлоискателями, магнитной пленкой, тревожными кнопками, 18-ю камерами наблюдения (семь устройство находятся по периметру заведения, еще 11 - во внутренних помещениях). За счет внебюджетных средств школу охраняют сотрудники ЧОП.

После этой ситуации у нас усилена охрана безопасности. Нам предоставили двух охранников Росгвардии. Весь коллектив прошел еще раз инструктаж, на котором отрабатывали действия администрации, коллектива, учеников. Резеда Харисова, замдиректора школы 174

Известно, что 112 учеников 9 и 11 классов временно будут находиться на очном обучении в отдельных классах школы 174. Вести предметы будут педагоги из 175 гимназии. Также детям предоставят возможность завершить учебный год в дистанционном формате.

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Фото: Piter.tv