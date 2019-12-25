В центре Бурденко рассказали о лечении раненной в Казани девочки

В НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко рассказали о лечении раненной в Казани девочки. Информацией о состоянии пострадавшей с журналистами "РИА Новостей" поделился директор учреждения Дмитрий Усачев. По данным специалиста, медики дают позитивные прогнозы по восстановлению пациентки. Сейчас ребенок проходит послеоперационное лечение и наблюдение.
Состояние стабильное, ближе к удовлетворительному. Это нас всех радует.
Дмитрий Усачев, глава НМИЦ имени Бурденко
Эксперт подчеркнул, что у девочки исчезла очаговая симптоматика, поэтому она сможет ходить. Настроение пациентки также стабилизировалось, она даже начала улыбаться. Через девять дней прооперированной снимут швы. После этого терапия будет согласована с травматологами.
В Москве сделали операцию ребенку, пострадавшему при стрельбе в Казани.
Фото: Piter.tv
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