Елена Петряйкина оценила состояние двух детей, поступивших в больницу после стрельбы в Казани.

В Москве сделали операцию ребенку, пострадавшему при стрельбе в Казани. Об этом журналистам сообщила глава детской клинической больницы Елена Петряйкина. Пациент находится в стабильном положении, но в тяжелом состоянии. Раненый лежит в реанимационном отделений. Он подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас медики готовят к операции еще одного поступившего из Татарстана - девочку. У нее зафиксированы множественные инородные тела в организме. Однако предметы находились не в критических местах, поэтому специалисты смогли лучше подготовить ее к хирургическому вмешательству.

Сюда из Казани привезли двоих детей. Ребенка оперировали вчера, была уникальная операция, которую делали сосудистые хирурги. Это удаление инородных тел - дробь пули в области шеи, позвоночника. Елена Петряйкина, директор Российской детской клинической больницы

Напомним, что из Казани в Москву спецборт МЧС доставил пятерых детей и троих взрослых. Также с медиками в столицу прибыла мать одной из пострадавших. Все пациенты размещены в шести клиниках региона.

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Фото: Piter.tv