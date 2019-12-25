Все 85 регионов России готовы к проведению единого государственного экзамена.

Все выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщили в его пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что все 85 регионов России готовы к проведению единого государственного экзамена.

В отношении сдачи ЕГЭ созданы необходимые комфортные условия. сообщение пресс-службы Минпросвещения

В ведомстве добавили, что все необходимые меры проработаны с регионами, которые позволят "достойно завершить учебный год".

Ранее мы рассказывали, что пересдать ЕГЭ ради лучшего балла в 2020 году будет нельзя.