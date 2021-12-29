В школах Петербурга отменят мероприятия из-за "омикрона"

Специалисты уточняют, что вирус ведет себя иначе и распространяется быстрее.

Накануне глава Роспотребнадзора Петербурга Наталья Башкетова объявила о сокращении карантинного периода объявила на совещании с директорами школ, детских садов и колледжей. Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам вице-губернатор Ирины Потехиной, заболеваемость в школах на низшей точке перед резким подъемом из-за "омикрона". Вирус действует иначе и распространяется быстрее. Из-за этого было принято решение отменить все мероприятия в образовательных учреждениях, в том числе внутришкольные мероприятия. Пока речь идет про месяц.

Инкубационный период сократился до 2-3 дней, поэтому специалисты напоминают про четкое соблюдение ограничений (носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, оставаться дома при симптомах ОРВИ). В Роспотребнадзоре приняли решение о сокращении карантинного периода с двух недель до одной.

"Омикрон"-штамм выявили у 592 петербуржцев.

Фото: Piter.tv