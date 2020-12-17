Все школы в России подключат к скоростному интернету в 2021 году

Российские школы подключат к скоростному интернету в 2021 году. Об этом завил глава государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Презилент РФ отметил, что проблемы с онлайн-образованием есть и в следующем году школы должны получить скоростной интернет. Отмечается, что не во всех школах есть компьютерное оборудование. Кроме того, есть сложности с подключением к интернету.
В 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету
Владимир Путин.
Отмечается, что часть школ России уже оборудована необходимым оборудованием.
Ранее мы сообщали о том, что качество образования в России могло пострадать из-за онлайн-формата.
Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
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