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Все школы в России подключат к скоростному интернету в 2021 году

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Сейчас часть школ уже оборудована.

Российские школы подключат к скоростному интернету в 2021 году. Об этом завил глава государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Презилент РФ отметил, что проблемы с онлайн-образованием есть и в следующем году школы должны получить скоростной интернет. Отмечается, что не во всех школах есть компьютерное оборудование. Кроме того, есть сложности с подключением к интернету.

В 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету

Владимир Путин.

Отмечается, что часть школ России уже оборудована необходимым оборудованием.

Ранее мы сообщали о том, что качество образования в России могло пострадать из-за онлайн-формата.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Теги: путин, скоростной интеренет, школы рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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