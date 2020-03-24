Ростуризм ищет способы вернуть домой самостоятельных путешественников, которые не могут вылететь из-за границы.

Все российские организованные туристы вернутся в страну до 31 марта. Сейчас за пределами России остаются почти 57,8 тысячи граждан страны. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова "РИА Новостям".

По данным чиновницы, более половины из организованных туристов вернутся в Россию планово. Они вылетят из зарубежных стран согласно купленным заранее билетам. Остальным предложат вернуться планово, если билеты на руках предусмотрены на более поздний срок вылета. Также туроператоры будут предлагать туристам обменять билеты на более ранний срок вылета.

Сейчас в Ростуризме совместно с Росавиацией и МИД РФ ищут способы вернуть самостоятельных туристов. речь идет о проблемных ситуациях с вылетами, которые можно наблюдать на Филиппинах и в Марокко. В ведомстве напомнили, что с 17 по 23 марта количество организованных путешественников, которые находятся за границей по путевкам туроператоров сократилось со 100 до 57,8 тысяч человек.

РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы.