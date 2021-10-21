Все проверенные образцы молока в Петербурге соответствуют ГОСТу

Лабораторные испытания подтвердили качество петербургского молока.

Специалисты СПб ГБУ "ЦККТРУ" провели проверку качества молока в торговых точках Санкт-Петербурга, и все 10 отобранных образцов соответствуют требованиям ГОСТ и техническим регламентам.

В магазинах Санкт-Петербурга были отобраны 10 образцов пастеризованного и ультрапастеризованного молока жирностью 3,2 %. Продукция направлена в аккредитованную лабораторию "ПЕТЭКС" для проверки качества и безопасности.

Исследования включали физико-химические показатели: массовую долю жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка, плотность, кислотность и наличие фосфатазы. Также проверялись микробиологические параметры: количество микроорганизмов, наличие бактерий группы кишечной палочки, Staphylococcus aureus, Salmonella и Listeria monocytogenes. Дополнительно анализировали содержание токсичных элементов, пестицидов и микотоксинов.

Все образцы соответствуют ГОСТ 31450-2013, ТР ТС 033/2013 и ТР ТС 021/2011. Подробные результаты размещены на Информационном портале по защите прав потребителей в разделе "Качественный товар".

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Фото: pxhere