Все происшествия в Петербурге за 17 января: видео подборка

Канал Piter.tv приготовил для вас новую подборку происшествий в Северной столице.

Неделя близится к экватору, а день близится к завершению. Что же случилось за сегодня в Санкт-Петербурге - Piret.tv расскажет в данном материале, который представляет собой подборку самых важных происшествий за 17 января.

Сегодня в городе произошло больше 30 ДТП различной тяжести. Было сбито несколько человек. Закрывалось четыре станции метро. А в одном из крупных ТРК с потолка полились отходы из канализации. Это и многое другое читайте ниже.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 17 января

1. На Красносельском шоссе водители по утрам "страдают" от неожиданных препятствий. Эх, лучше бы врезался в пластиковый блок. Дешевле бы вышло. Такая вот обидная история приключилась с автомобилистами из-за халатности сотрудников специальных служб. Сильный ветер раскидал по дороге ограждения. Что ж, старайтесь соблюдать дистанцию, чтобы не оказаться на месте участников ДТП.

2. В Курортном районе ночью сгорели три грузовика. Три фуры разом полыхали в Ленобласти. Пожарные справились за час.

3. В Ленобласти священника Глеба Грозовского приговорили к 14 годам строгого режима за педофилию. Инцинденты, произошли в 2009 и 2013 годах. В ноябре 2013 года преступника объявили в международный розыск. На тот момент Грозовский находился на территории Израиля.

4. В Петербурге девушка попала под колеса по дороге в школу. Авария произошла рано утром. Женщина за рублем Peugeot 4007 сбила 16-летнюю девушку, которую после этого доставили в больницу.

5. Метро "Пионерская" закрыли из-за бесхозного предмета. Подземку проверяли целый час, но, к счастью, ничего опасного не нашли. Вечером станцию "Невский проспект" закрывают из-за забытой куртки, а следом и обе станции "Технологический институт" закрыли из-за бесхозного предмета. А потом еще и Спасскую. Три закрытые станции в час пик привели к сумасшедшей толкотне на Звенигородской.

6. В ТРК "Гранд Каньон" жидкость из канализации полилась у детских отделов. Просили же не бросать в унитазы туалетную бумагу. Администрации пришлось закрыть весь этаж, до устранения аварии.

7. В районе Девяткино жителям днем отключили и горячую,и холодную воду. Выключить обещали только горячую, а выключили всю. А потом вместо холодной воды дали горячую. Вот так прошел день у жителей дома на Новой улице.

8. В Петроградском районе такси сбило пешехода не переходе. Петербуржец цел и доставлен в больницу.

9. В Кронштадте многострадальные жители Посадской улицы в очередной раз лишились горячей воды. “слабый участок” обнаружили при помощи диагностики в том же месте, которое рабочие чинили в конце декабря 2017 года. В результате устранения неполадок на трубопроводе, без доступа к воде остались 86 жилых домов.

10. И на последок, в Петербурге лыжника привязали к автомобилю и катали по городу. Экстремал перепрыгивает сугробы на обочинах и пролетает около припаркованных авто. К счастью, никто не пострадал.