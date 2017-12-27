Обе станции "Технологический институт" закрыли из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает, что обе платформы станции метро "Технологический институт" закрыты.

В среду, 17 января, станцию метро "Технологический институт" закрыли на проверку в пять вечера. Эвакуация пассажиров провели с обеих платформ. Причина эвакуации стандартная - бесхозный предмет.

Поезда следуют мимо станции без остановок. Пассажирам приходится ждать открытия на соседних станциях и около входа. Проверка неудачно совпала с вечерним час пиком. А станция пользуется большой популярностью, ведь является связующей между красной и синей веткой подземки.

Примерно в тоже время станцию "Невский проспект" закрыли из-за забытой куртки. Об этом сообщили очевидцы.

Фото: Мегаполис