Метро "Спасская" и переходы закрывали из-за пакета с продуктами

Станцию метро "Спасская" и переходы на соседние станции закрывали, сообщает пресс-службе метрополитена.

В четверг, 24 августа, вечером станцию метро "Спасская" закрывали на вход и выход. также были недоступны переходы на соседние станции "Сенная площадь" и "Садовая". С 18.10 пассажиров высаживали на "Достоевской", так как станция стала конечной на оранжевой ветке. Причина паники была в бесхозном предмете.

Уже в 18.16 станция уже снова открылась. оказалось, что паника была бессмысленной: в забытом пакете оказались продукты. Ничего подозрительного там не было.

Это не первый инцидент в метро за сегодня. Ранее Piter.tv передавал, что "Технологический институт" закрыли из-за двух бесхозный предметов. Тревога также оказалась ложной - оба пакеты были безопасными.