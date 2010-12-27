"Технологический институт" закрыли из-за двух бесхозный предметов

Пресс-служба метрополитена сообщает, что обе станции "Технологический институт" закрыты на вход и выход. Причиной стали бесхозные предметы.

Двойное закрытие станции "Технологический институт" произошло в четверг, 24 августа. В 14.41 закрыли "Технологический институт - 1" и переход на вторую станцию. А буквально через несколько минут, в 14.48, закрыли и вторую платформу. В двух местах нашли бесхозные предметы.

"Что произошло - не понятно, людей просят выйти со станции, было сказано, что последний поезд с пассажирами, позади идущим поездам сказано собрать оставшихся пассажиров. На станции много много полиции. Вторая линия в сторону Купчино", - написали пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытии "Технологического института" объявляют по громкой связи в подземке.

ОБНОВЛЕНИЕ. В 14.56 станции снова открыли для пассажиров. НИкаких подозрительных предметов обнаружено не было.

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