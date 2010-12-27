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В Петербурге раздают памятки "Личная безопасность. Профилактика терроризма"
Сегодня, 11:03
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Shdaria
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В Петербурге раздают памятки "Личная безопасность. Профилактика терроризма"

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В районах и метро Петербурга раздают памятки с правилами поведения при ЧП.

24 августа в метрополитене Петербурга раздают листовки, где расписана информация о том, как себя вести в случае ЧП. 

Известно, что памятки "Личная безопасность. Профилактика терроризма" появились в метро 24 августа утром. В них можно найти номера службы доверия, правила поведения при обнаружении бесхозного предмета. Кроме того, в брошюре указаны рекомендации по поведению в случае, если вы оказались в перестрелке на улице или дома. Также написано правила поведения при взрыве или пожаре. 

В Смольном сообщили,что такие брошюры появились благодаря решению антитеррористической комиссии. Также пояснили, что памятки будут раздаваться гражданам как в метро, так и в районах Петербурга.

Теги: антитеррористическая комиссия , безопасность спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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