В Петербурге раздают памятки "Личная безопасность. Профилактика терроризма"

В районах и метро Петербурга раздают памятки с правилами поведения при ЧП.

24 августа в метрополитене Петербурга раздают листовки, где расписана информация о том, как себя вести в случае ЧП.

Известно, что памятки "Личная безопасность. Профилактика терроризма" появились в метро 24 августа утром. В них можно найти номера службы доверия, правила поведения при обнаружении бесхозного предмета. Кроме того, в брошюре указаны рекомендации по поведению в случае, если вы оказались в перестрелке на улице или дома. Также написано правила поведения при взрыве или пожаре.

В Смольном сообщили,что такие брошюры появились благодаря решению антитеррористической комиссии. Также пояснили, что памятки будут раздаваться гражданам как в метро, так и в районах Петербурга.