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На Красносельском шоссе водители по утрам "страдают" от неожиданных препятствий

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Ветер "дарит" шоферам Красного Села "подарки" на проезжей части.

Водители Петербурга рассказали о “подставе”, которая регулярно происходит на Красносельском шоссе по утрам. Сообщается, что в районе Красного села на проезжей части часто бывают раскиданы дорожные ограждения.
 
По полученной информации, объекты, создающие аварийные ситуации во время движения транспорта, не закреплены сотрудниками специальных служб. Из-за сильных порывов ветра “препятствия” оказываются в опасной близости к машинам. Однако, стоит отметить, что на данном участке установлен знак, предписывающий автомобилистов снижать скорость до 40 километров в час. 
 
Водителей просят быть осторожнее и следовать правилам.
 
Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Теги: авария , дтп , красносельское шоссе , препятствия
Категории: Новости СПб Происшествия

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