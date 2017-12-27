В районе Девяткино жителям днем отключили и горячую,и холодную воду

В Девяткино жители временно лишились доступа к водоснабжению.

Как сообщают наши источники в Девяткино, на некоторых улицах днем 17 января отключили горячую и холодную воду. Массовые жалобы на коммунальные службы приходят от жителей бульвара Менделеева и Новой улицы.

Отметим, что вчера на домах были вывешены объявления об отключении только горячей воды. Такие меры было решено принять из-за проводящихся ремонтных работ на трубопроводе. Однако, уже сегодня и сама информация, и водоснабжение пропали.

По Новой улице воды лишился дом номер 11 корпус 3. Спустя несколько часов сотрудники ЖКХ включили горячую, холодная в настоящее время все еще не идет из-под кранов.