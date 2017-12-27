Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В районе Девяткино жителям днем отключили и горячую,и холодную воду
Вчера, 14:02
0
lesjasap
480

В районе Девяткино жителям днем отключили и горячую,и холодную воду

0
 
 

В Девяткино жители временно лишились доступа к водоснабжению.

Как сообщают наши источники в Девяткино, на некоторых улицах днем 17 января отключили горячую и холодную воду. Массовые жалобы на коммунальные службы приходят от жителей бульвара Менделеева и Новой улицы. 
 
Отметим, что вчера на домах были вывешены объявления об отключении только горячей воды. Такие меры было решено принять из-за проводящихся ремонтных работ на трубопроводе. Однако, уже сегодня и сама информация, и водоснабжение пропали. 
 
По Новой улице воды лишился дом номер 11 корпус 3. Спустя несколько часов сотрудники ЖКХ включили горячую, холодная в настоящее время все еще не идет из-под кранов.
 
Напомним, что в середине декабря похожий случай произошел в Новой Охте. Там петербуржцев ограничили не только в воде, но и свете 
Теги: бульвар менделеева , всеволожский район , девяткино , новая улица , отключение воды
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5