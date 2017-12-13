Жители ЖК "Новая Охта" остались без света и воды

Вечером 13 декабря жители ЖК "Новая Охта" пожаловались на отсутствие воды и электричества.

Жители ЖК "Новая Охта" в Красногвардейском районе пожаловались на отключение воды и электричества. Об этом рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



По словам жильцов, сначала в кранах пропала горячая вода, а затем исчез свет во всем комплексе.



Жителям приходится спасаться подручными средствами.



Видео: Piter.tv