Жители ЖК "Новая Охта" в Красногвардейском районе пожаловались на отключение воды и электричества. Об этом рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По словам жильцов, сначала в кранах пропала горячая вода, а затем исчез свет во всем комплексе.
Жителям приходится спасаться подручными средствами.
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Жители ЖК "Новая Охта" остались без света и воды
Вечером 13 декабря жители ЖК "Новая Охта" пожаловались на отсутствие воды и электричества.
Жители ЖК "Новая Охта" в Красногвардейском районе пожаловались на отключение воды и электричества. Об этом рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".