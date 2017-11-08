Все происшествия в Петербурге за сутки, 8 ноября

Все происшествия Петербурга за 8 ноября. ДТП и ЧП за сутки - что случилось в Петербурге сегодня? Канал Piter.TV предлагает свой обзор главных происшествий в Спб за сутки.

Что случилось в Петербурге сегодня, 8 ноября? Первый день после годовщины Октябрьской революции получился достаточно спокойным. Но все-таки криминальные элементы не исчезли из города, а невнимательные водители не покинули его дороги. Отсюда - и наш ежедневный обзор ДТП и ЧП в Питере за последние сутки.

Происшествия в Спб за сутки 8 ноября. Все происшествия в Петербурге за сегодня.

1. Петербуржец похитил шесть банок икры из магазина. Начнем с новости, которую можно публиковать в рубрике "Хроники кризиса". Что поделать? Многие петербуржцы сейчас не могут позволить себе приобрести несколько баночек икры к празднику. Вот и приходится гражданам воровать. Особенно, если это люди социально и психически нестабильные. Так, накануне в Северной столице задержали мужчину, который украл из продуктового сразу 5 банок икры. Любителя морепродуктов задержали: 23-летнего парня, ограбившего магазин на Пулковском шоссе вычислили с помощью записей с камер слежения. Тепер его ждут следствие и суд!

2. Петербурженку изнасиловал сосед, пока она спала. Снимать одну квартиру в спальном районе на несколько человек - не всегда хорошая идея. Особенно, если один из соседей - красивая девушка 25 лет от роду, а ее сосед - 50-летний одинокий мужчина. Вот и в этот раз жительница дома на проспекте Науки проснулась от того, что на ней лежит и извивается мужичок из соседней комнаты. К счастью, ничего серьезного он совершить не успел. Девушка спокойно столкнула негодяя и вызвала полицию, а также своего парня. В результате насильник получил по полной. Сначала его вытолкали из квартиры, а потом и арестовали.

3. Станцию метро "Волковская" закрыли на вход и выход. Закрытием станции метро в Петербурге никого не удивишь. Вот только особенно неприятно, когда подземку закрывают в утренний или вечерний часы-пик. Вот и сегодня в 10 утра "Волковскую" закрыли так, что сотни людей опоздали на свою работу. К счастью, закрывали ее всего на несколько минут. Но для кого-то и они стоили выговора от начальника и сердитых взглядов коллег. Кстати, у нас появилось видео этого инцидента.

4. Петербуржца держали в заложниках из-за разбитого в ДТП Hyundai. Друзья! Будьте аккуратны на дорогах. Не подрезайте, не хамите, не показывайте неприличные жесты в окна. А то ведь можно и доиграться. В петербурге 30-летнего мужчину похитили, избили и требовали заплатить деньги за ДТП, произошедшее еще в 2016 году. Тогда он разбил дорогую иномарку, но суд вроде как оправдал мужчину. Через год его нашли на одной из улиц в Ульяновке, запихали в багажник собственной машины и... только чудом петербуржец выбрался из иномарки и добрался до полиции. Теперь силовики будут искать его обидчиков, которые исчезли с автомобилем пострадавшего.

5. Врача-педиатра обвинили в краже золота из квартиры, где проводился медосмотр. Снова хроники кризиса? Тут непонятная история. Участкового педиатра, женщину 33 лет обвинили в краже золота из квартиры. Якобы она украла 4 кольца на сумму в 30 тысяч рублей. Но нам почему-то не верится в меркантильность медика. Вполне возможно, что ее захотели подставить. Или забыли о каком-то другом гостей, который мог оказаться воришкой. Короче, тут точно надо разбираться следствию. Надеемся, оно будет честным.

ДТП и ЧП Санкт-Петербурга за сутки - в нашем разделе "Происшествия".