Врача-педиатра обвинили в краже золота из квартиры, где проводился медосмотр

В Петербурге врача-педиатра обвинили в краже золотых украшений во время проведения осмотра

В Санкт-Петербурге полиция задержала 33-летнюю сотрудницу детской городской больницы, подозреваемую в краже, сообщили 7 ноября в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

Известно, что 4 ноября в отделение полиции поступило заявление от женщины, которая вызывала детского педиатра на дом, чтобы провести осмотр заболевшей внучки. Потерпевшая рассказала, что после ухода врача из квартиры пропало четыре кольца стоимостью 30 тыс. рублей.

Инцидент произошел в квартире на улице Белы Куна. По факту преступления возбуждено уголовное дело.