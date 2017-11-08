Станцию метро "Волковская" закрыли на вход и выход

В Санкт-Петербурге в 10.42 закрыли станцию метро "Волковская" на вход и выход. Об этом ссообщили по громкоговорителю.
Сотрудники метро рассказали, что закрывают станцию по техническим причинам. Также просят всех пассажиров покинуть помещение. Напомним, сегодня, 8 ноября уже закрывали некоторык станции петербургской подземки. Мы сообщали о том, что станция "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты .
С этим надо что-то делать. я бы вообще отменил все эти проверки без повода. чуть не опоздал на работу из-за этой фигни