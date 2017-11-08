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Станцию метро "Волковская" закрыли на вход и выход

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8 ноября в Петербурге по техническим причинам закрыли станцию метро "Волковская".

В Санкт-Петербурге в 10.42 закрыли станцию метро "Волковская" на вход и выход. Об этом ссообщили по громкоговорителю.

Сотрудники метро рассказали, что закрывают станцию по техническим причинам. Также просят всех пассажиров покинуть помещение. Напомним, сегодня, 8 ноября уже закрывали некоторык станции петербургской подземки. Мы сообщали о том, что станция "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты .

Теги: закрыли волковскую , метро спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Картина дня Новости СПб Лента новостей Происшествия

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    Сегодня 11:36

    С этим надо что-то делать. я бы вообще отменил все эти проверки без повода. чуть не опоздал на работу из-за этой фигни

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