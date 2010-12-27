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Станция "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты
Вчера, 22:54
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TretyakovaS
572

Станция "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты

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Вечером 7 ноября закрылась станция красной линии "Владимирская" и переход на "Достоевскую".

Вечером 7 ноября для пассажиров оказалась недоступна станция красной линии "Владимирская", а также переход на станцию оранжевой линии "Достоевская". Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Станцию закрыли в 22.45. Причина закрытия неизвестна.

Проводится проверка.  

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Теги: метро спб , новости спб
Категории: Новости СПб

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