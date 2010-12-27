Станция "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты

Вечером 7 ноября закрылась станция красной линии "Владимирская" и переход на "Достоевскую".

Вечером 7 ноября для пассажиров оказалась недоступна станция красной линии "Владимирская", а также переход на станцию оранжевой линии "Достоевская". Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.



Станцию закрыли в 22.45. Причина закрытия неизвестна.



Проводится проверка.