Петербуржец похитил шесть банок икры из магазина

В Петербурге задержали мужчину. который похитил в продуктовом магазине несколько банок красной икры.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи товара из магазина,который находится на Пулковском шоссе. Им оказался 23-летний житель Северной столицы.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти рассказали, что 7 ноября в 51-й отдел полиции Московского района поступило заявление от менеджера магазина. Он заявил, что 30 сентября мужчина украл шесть банок красной икры. Сотрудник торговой точки попросил правоохранительных органов найти и привлечь к ответственности воришку.

Полицейским удалось выявить злоумышленика. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.