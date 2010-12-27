Петербуржца держали в заложниках из-за разбитого в ДТП Hyundai

На Петербуржца напали и отобрали автомобиль из-за ДТП, которое случилось в 2016 году

7 ноября в полицию Невского района обратился петербуржец. Мужчина рассказал, что на него напали трое неизвестных, которые угрожали и вымогали деньги, а потом уехали на его автомобиле.

30-летний водитель сообщил, что за два дня до случившегося на проспекте Ленинского Комсомола в Ульяновске на него напали двое неизвестных, а третьего он встречал ранее. Преступники избили мужчину, а потом посадили в его же внедорожник Volkswagen Tuareg.

Группа людей приехали вместе со своим заложником в Петербург и 6 ноября повела его в "Сбербанк", где заставила снять его 2 миллиона рублей. Операцию выполнить не удалось, так как счета оказались арестованы судебными приставами.

Преступники отвезли мужчину на проспект Пятилеток и там же высадили из его собственной машины. Забрав все документы на машину, а также права и паспорт, троица высадила хозяина и уехала.

Известно, что деньги у владельца угнанного внедорожника требовали за разбитый в Hyundai Solaris, который попал в ДТП еще в 2016 году