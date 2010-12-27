Петербурженку изнасиловал сосед, пока она спала

Сосед насиловал спящую петербурженку, пока его не выгнал ее молодой человек

В квартире на проспекте Науки на спящую хозяйку напал жилец из соседней комнаты. Чтобы утихомирить мужчину, девушке пришлось позвонить парню, который успел предотвратить преступление, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел ранним утром 7 ноября. В дежурную часть поступил звонок от 25-летней жительницы Петербурга. Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что на девушку напал ее же сосед. Потерпевшая рассказала, что проснулась во время того, как 50-летний мужчина совершал над ней насильственные действия сексуального характера. Сосед, по словам жертвы, совершал над ней "фрикционные движения".

Отметим, что девушка сдавала насильнику вторую комнату почти 5 лет. Неадекватное поведение мужчины остановил парень жертвы, которому она успела позвонить. Он приехал и выгнал жильца из квартиры.

Полиция ведет проверку по факту совершенного преступления.